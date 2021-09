V Brežicah kmalu prenova mestnega vodovodnega stolpa

Brežice, 4. septembra - V Brežicah so te dni podpisali pogodbo za prenovo tamkajšnjega vodovodnega stolpa, mestnega in občinskega simbola ter tehničnega spomenika, ki v državi velja za enega izmed dveh starejših te vrste. Preurediti ga nameravajo v razgledno točko z galerijo in ga nameniti turizmu. Prenova bo skupaj z davkom stala nekaj manj kot 1,58 milijona evrov.