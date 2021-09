RTV Slovenija s ciklom radijskih iger v poklon Kristini Brenkovi

Ljubljana, 4. septembra - Na RTV Slovenija se bodo 110. obletnici rojstva pedagoginje, urednice, pisateljice, pesnice in dramatičarke Kristine Brenkove poklonili z izvedbami štirih radijskih iger, ki so nastale po njenih avtorskih zgodbah. Radijske igre Dobri sovražnikov pes, Modra vrtnica za princesko, Dolga pot in Partizanka Katarina se bodo zvrstile v tem mesecu.