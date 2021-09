Umrl je grški skladatelj in pevec Mikis Theodorakis

Atene, 2. septembra - V starosti 97 let je v Atenah umrl priznani grški skladatelj in pevec Mikis Theodorakis, povzemajo tuje tiskovne agencije. Theodorakis je najbolj znan po glasbi za filmsko klasiko Grk Zorba iz leta 1964, sicer pa je napisal več kot 1000 pesmi, kantat, simfonij in več oper, v katerih se je lotil velikih klasičnih tragedij.