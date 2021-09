Banka Slovenije ne bo podaljšala omejitve za razdelitev dobičkov bank

Ljubljana, 2. septembra - Banka Slovenije ne bo podaljšala ukrepa omejitve za razdelitev dobičkov bank in hranilnic, ki se izteče konec meseca, enako priporočilo bo prenehalo veljati tudi za lizinške družbe. Kot so ob tem opozorili v Banki Slovenije, naj banke in hranilnice pri načrtovanju izplačila dobičkov ne podcenjujejo prihodnjih tveganj, ki ostajajo visoka.