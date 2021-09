Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 2. septembra - Danes bo pretežno jasno, na severovzhodu občasno zmerno oblačno. Čez dan bo ponekod pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V nedeljo bo večinoma sončno.

Vremenska slika: Iznad severozahodne Evrope sega nad srednjo Evropo in zahodni Balkan območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka z vetrovi severnih smeri postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v petek bo sončno, predvsem v krajih vzhodno od nas bo občasno nekaj več oblakov.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.