Cicipas znova razjezil tekmece zaradi kontroverznih odhodov v slačilnico

New York, 2. septembra - Nevihta, ki se je razbesnela v New Yorku, je močno okrnila program na teniškem odprtem prvenstvu ZDA, navzlic temu pa so se v naslednji krog prebili številni pretendenti za končno zmago, kot sta drugopostavljeni Rus Danil Medvedjev in tretjepostavljeni Grk Stefanos Cicipas.