Infantino o Ronaldu: Nacionalni junak in mednarodna ikona

Faro, 2. septembra - Portugalec Cristiano Ronaldo je v sredo v kvalifikacijah za SP 2022 z dvema zadetkoma zagotovil Portugalski zmago nad Irsko z 2:1 in se na večni lestvici najboljših reprezentančnih strelcev s 110. in 111. golom sam povzpel na prvo mesto. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino ga je označil za nacionalnega junaka in mednarodno ikono.