Dvoboj Polone Hercog prekinjen zaradi dežja in nevihte v New Yorku

New York, 2. septembra - Slovenska teniška igralka Polona Hercog in njena latvijska partnerica Anastazija Sevastova zavoljo dežja in nevihte v New Yorku nista končali dvoboja prvega kroga v konkurenci dvojic. Slovensko-latvijska naveza je proti romunski kombinaciji Monica Niculescu/Elena Gabriela Ruse prvi niz izgubila z 1:6, v drugem pa vodi s 3:2.