Stečajni sodnik v New Yorku načeloma podprl poravnavo tožb zaradi krize z opioidi

New York, 2. septembra - Ameriški zvezni stečajni sodnik Robert Drain je v sredo v kraju White Plains v državi New York načeloma podprl predlog za poravnavo v tožbah proti podjetju Purdue Pharma in družini Sackler. Te so se nagrmadile zaradi agresivnega trženja sredstva proti bolečinam oxycontin, ki povzroči odvisnost.