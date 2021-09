New York, 2. septembra - Ameriško podjetje Amazon namerava kmalu po svetu zaposliti 55.000 ljudi, od tega 40.000 v ZDA. Podjetje je v sredo sporočilo, da gre za tehnološka in vodstvena delovna mesta, medtem ko še naprej najema več tisoč delavcev za pakiranje in pošiljanje spletnih naročil.