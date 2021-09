Jeseničani v polfinalu s Slavijo

Bled, 1. septembra - Na Bledu sta bila odigrana prva četrtfinalna obračuna v hokejskem pokalu Slovenije. Sij Acroni Jesenice so zanesljivo opravile z Bledom, Slavija pa z Mariborom. V četrtek bosta na sporedu še preostala dvoboja četrtfinala, in sicer SŽ Olimpija - Triglav Kranj in True Celje - Hidria Jesenice.