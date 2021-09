V slovenski skupini H vsi v treh točkah, Ronaldo rešil Portugalce

Ljubljana, 1. septembra - V kvalifikacijah za nastop na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju je v slovenski skupini H še naprej tesno, saj so po zmagi Malte nad Ciprom (3:0) in neodločenih izidih med Rusijo in Hrvaško (0:0) ter Slovenijo in Slovaško (1:1) vse reprezentance znotraj treh točk. Cristiano Ronaldo je v skupini A rešil Portugalsko proti Irski (2:1).