Klepačeva z Jurakovo ekspresno v drugi krog dvojic

New York, 1. septembra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj s Hrvatico Darijo Jurak uvrstila v drugi krog turnirja dvojic na odprtem prvenstvu ZDA. Klepačeva in Jurakova sta po uri in štirih minutah slavili s 6:1, 6:1 proti Ukrajinki Katerini Bondarenko in Ankiti Raina iz Indije.