New York, 1. septembra - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku izgubila in končala s posamičnimi nastopi na letošnjih grand slamih. Prepričljivo jo je premagala Belorusinja Arina Sabalenka, druga nosilka, s 6:3 in 6:1.