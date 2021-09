New York, 1. septembra - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Od 20-letne Ljubljančanke je bila boljša 26. nosilka domačinka Danielle Collins, ki je slavila s 6:4, 6:2. Dvoboj je trajal uro in 11 minut.