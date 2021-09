Odbor DZ sprejel sklep za pripravo odločnejše strategije za blaženje podnebnih sprememb

Ljubljana, 1. septembra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na današnji izredni seji sprejel sklep, da mora vlada v roku 60 dni po sprejetju zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55 pripraviti odločnejšo in ambicioznejšo strategijo za zmanjšanje in blaženje učinkov podnebnih sprememb.