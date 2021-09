New York, 1. septembra - Ruski teniški igralec Danil Medvedjev je zanesljivo napredoval v tretji krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Drugi nosilec je bil na osrednjem igrišču boljši od Nemca Dominika Köpferja s 6:4, 6:1, 6:2, dvoboj pa je trajal uro in 50 minut.