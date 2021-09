Za uvod EP v odbojki zmaga Finske in spodrsljaj drugega domačina

Tampere/Tallinn, 1. septembra - Z današnjima uvodnima tekmama v skupini C in D se je začelo odbojkarsko evropsko prvenstvo. V Tampereju je domača izbrana vrsta Finske v okviru skupine C ugnala Severno Makedonijo s 3:1, v Tallinnu pa je domača reprezentanca Estonije v skupini D doživela poraz proti Latviji z 1:3.