Veselje ob vrnitvi v šolske klopi tudi na Celjskem

Celje, 1. septembra - Tako šolarji kot zaposleni v celjskih šolah so večinoma veseli, da se je pouk danes začel v šolskih klopeh in ne na daljavo. Po mnenju ravnateljice celjske Osnovne šole Lava Marijane Kolenko je to "najpomembnejši znak, da bomo - upamo - več šolskega leta preživeli v šoli kot pa v drugačnih prilagojenih oblikah".