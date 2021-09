Hojs v Evropskem parlamentu o prioritetah predsedovanja Svetu EU

Bruselj, 2. septembra - Notranji minister Aleš Hojs bo danes v Bruslju odboru Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve predstavil prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju notranjih zadev. To so krepitev schengenskega območja, napredek glede migracijskega pakta in krepitev policijskega sodelovanja z Zahodnim Balkanom.