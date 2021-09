Prvi šolski dan na ljubljanskih šolah Kolezija in Livada kljub obnovi minil v veselju

Ljubljana, 1. septembra - Prvi šolski dan je na ljubljanskih osnovnih šolah Kolezija in Livada, kjer potekajo obnove stavb, minil v znamenju dobrih občutkov in veselja, da je pouk kljub nekaterim omejitvam zaradi epidemije covida-19 znova stekel v šolskih klopeh. Dan je potekal po načrtu, ki so ga pripravili na šolah, tudi prvošolce so lepo sprejeli.