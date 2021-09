Vreme: Ponoči in zjutraj pretežno jasno, po nekaterih nižinah megla

Ljubljana, 1. septembra - Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno jasno, na severovzhodu občasno zmerno oblačno. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek, soboto in nedeljo bo povečini sončno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih nižinah.

Vremenska slika: Nad severozahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Višinsko jedro hladnega zraka se iznad vzhodnih Alp in severnega Balkana umika proti vzhodu. K nam priteka postopno toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek bo sončno, predvsem v krajih vzhodno od nas bo občasno nekaj več oblakov.