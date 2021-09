Bohinj, 1. septembra - Nad Rudnim Poljem je ob 12.45 v bližini smučišča Viševnik med helikopterskim prevozom v gozd strmoglavil tovor z nevarnimi snovmi. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bled in Bohinjska Bistrica so z vpojnim sredstvom posuli okoli 50 kvadratnih metrov onesnažene površine in prenesli del tovora do ceste, poroča uprava za zaščito in reševanje.