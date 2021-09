Borze v New Yorku neenotno v nov trgovalni dan

New York, 1. septembra - Borze v New Yorku so današnji trgovalni dan začele neenotno. Med vlagatelji odmeva poročilo podjetja ADP, da je zasebni sektor v ZDA avgusta odprl 374.000 delovnih mest, kar je nekoliko več kot julija, a nekoliko pod pričakovanji trga. V petek bodo sicer znana najnovejša gibanja s trga dela.