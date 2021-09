Ljubljana, 1. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na gorenjski avtocesti zaradi pnevmatike in okvarjenega tovornega vozila oviran promet med Kranjem zahod in Naklim proti Jesenicam. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za 5 minut.

Na pospeševalnem pasu hitre ceste Koper - Škofije je zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet med Bertoki in Srminom proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji tri kilometre dolg zastoj. Za Kranjsko Goro je priporočena uporaba izvoza Jesenice vzhod, Lipce.

Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz večjih mestnih središč.

Zaradi prometne nesreče je na cesti Duplica - Kamnik, na kamniški obvoznici pri bencinski črpalki promet urejen izmenično enosmerno.

Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozila pri vstopu čakajo do dve uri, tovorna vozila pa uro in 45 minut. Na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila pri vstopu čakajo več kot dve uri, osebna pa do pol ure. Na mejnima prehodoma Dragonja in Slovenska vas osebna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo do pol ure, na mejnem prehodu Sečovlje pa pri izstopu do pol ure.

Začelo se je novo šolsko leto. Še posebej naj bodo vozniki previdni v okolici vrtcev in šol, prilagodimo hitrost ter upoštevajmo prometno signalizacijo. Voznikom in šolarjem želimo srečno pot in brez nezgod.

Na štajerski avtocesti bo do 1. oktobra promet med Blagovico in Vranskim proti Mariboru vsako noč med 19. in 6. uro potekal le po enem prometnem pasu.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči pa sta zaprta uvoz Sežana/zahod proti Gabrku in uvoz Sežana/vzhod proti Italiji. Zaprto je tudi počivališče Povir proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprt je uvoz Obrežje, Mokrice proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si