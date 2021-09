Ljubljanska borza: Največ zanimanja za Krkine delnice

Ljubljana, 1. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je danes oblikoval 0,63 odstotka nižje kot v torek. Navzdol so ga potisnile delnice Luke Koper, Save Re, Krke in Cinkarne Celje. Borzni posredniki so sklenili za 1,1 milijona evrov poslov, za vlagatelje pa so bile najbolj zanimive Krkine delnice, lastnika je namreč zamenjalo za 628.435 evrov delnic.