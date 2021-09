V zadnjih 50 letih petkratno povečanje vremenskih katastrof

Ženeva, 1. septembra - Vremenske katastrofe so se v zadnjih 50 letih povečale za petkrat, kar je v veliki meri posledica segrevanja planeta. Povzročile so sedemkrat večjo gospodarsko škodo, čeprav so izboljšani opozorilni sistemi rezultirali v manj smrtnih žrtvah, kaže danes objavljeno poročilo Svetovne meteorološke organizacije (WMO). Trend naraščanja se bo nadaljeval.