Za odvajanje in čiščenje odpadne vode v Hrastniku tudi evropska sredstva

Ljubljana, 1. septembra - Projekt odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v porečju Save v Občini Hrastnik bo podprt z evropskimi sredstvi. K projektu, vrednemu 2,8 milijona evrov, bo v okviru dogovora za razvoj zasavske razvojne regije kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evrov, so sporočili s službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.