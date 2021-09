Iniciativa Študenti še obstajamo še brez jasnih odgovorov na svoje zahteve

Ljubljana, 1. septembra - Predstavniki iniciative Študenti še obstajamo niso zadovoljni z današnjim sestankom z državnim sekretarjem na ministrstvu za izobraževanje Mitjem Slavincem. Poudarili so, da se niso pogovarjali o konkretnih vsebinah, ker ni bilo časa, in jasnih odgovorov na svoje zahteve niso dobili. So pa dobili obljubo, da se fakultete ne bodo zapirale.