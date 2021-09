Zaradi del na cesti Črna vas začasna šolska linija do osnovnih šol Oskarja Kovačiča in Prule

Ljubljana, 1. septembra - Ljubljanski potniški promet bo v času, ko je zaradi prometne in komunalne ureditve ceste Črna vas oviran promet in je začasno ukinjena linija 19B, zagotovil prevoze šoloobveznih otrok. Danes so uvedli začasno šolsko linijo, s katero bodo otrokom, ki obiskujejo osnovni šoli Oskarja Kovačiča in Prule, zagotovili prevoz do šole in domov.