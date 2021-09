Somalijec v priporu zaradi suma več tatvin na Koprskem

Koper, 1. septembra - Koprski policisti so kazensko ovadili 25-letnega državljana Somalije, ki ga utemeljeno sumijo storitve več premoženjskih kaznivih dejanj, pretežno je šlo za tatvine nakita in denarja. Moškega so v torek privedli na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredila pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.