Laibach v Kinu Šiška z muzikalom Wir sind das Volk

Ljubljana, 2. septembra - V Centru urbane kulture Kino Šiška bodo Laibach drevi z gostjami in gosti premierno v Sloveniji uprizorili glasbeno-gledališki projekt Wir sind das Volk. Muzikal je nastal po motivih in tekstih nemškega dramatika Heinerja Müllerja, leta 2020 pa je nemško premiero doživel v berlinskem gledališču Hebbel am Ufer.