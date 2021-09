Ministrstvo zbira vloge za sofinanciranje dopolnilnega pouka maternih jezikov drugih narodnosti

Ljubljana, 1. septembra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi v tem šolskem letu podpira izvajanja dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v osnovnih in srednjih šolah. V ta namen je objavilo povabilo vzgojno-izobraževalnim zavodom, da najkasneje do 31. januarja oddajo vloge za sofinanciranje te dejavnosti.