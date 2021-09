Panelisti za preudarno porabo sredstev za okrevanje po pandemiji

Bled, 1. septembra - Strogi ukrepi proti širjenju okužb z novim koronavirusom so povzročili hud padec gospodarske aktivnosti povsod po svetu. Države so se odzvale z zajetnimi paketi pomoči, kako ta denar kar najbolje porabiti, so danes govorili na enem od panelov v okviru Blejskega strateškega foruma. Tako, da bomo bolj učinkoviti in bolj konkurenčni, so se strinjali.