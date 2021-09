Angleški nogometni klubi z manjšo porabo

London, 1. septembra - Angleški nogometni klubi so v poletnem prestopnem roku od 9. junija do 31. avgusta porabili 1,28 milijarde evrov za transferje, kar je za 11 odstotkov manj kot lansko poletje, ko so porabili 1,51 milijarde evrov, kar je bil sam po sebi padec za devet odstotkov v primerjavi s poletjem 2019.