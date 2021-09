V Grčiji obvezno cepljenje proti covidu-19 za zdravstvene delavce

Atene, 1. septembra - V Grčiji je od danes obvezno cepljenje proti covidu-19 za vse zdravstvene delavce, sicer jim grozi odpuščanje. Pred več bolnišnicami so dopoldne potekali shodi, na katerih so zbrani izražali nasprotovanje obveznemu cepljenju in izpostavljali posledice odpuščanja osebja na delovanje zdravstvenih služb.