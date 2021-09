Postopki dovoljevanja posegov v okolje odslej na okoljskem ministrstvu

Ljubljana, 1. septembra - Na ministrstvo za okolje in prostor so danes prenesli vsebine in upravne postopke, predhodne postopke v zvezi s presojo vplivov na okolje, postopke presoje vplivov na okolje in okoljevarstvena dovoljenja, o katerih je doslej odločal Arso. S tem bo zagotovljena večja strokovnost in učinkovitost poslovanja, so poudarili na ministrstvu.