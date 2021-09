Katar poziva talibane, naj ljudem zagotovijo varen prehod iz Afganistana

Doha, 1. septembra - Katar je danes pozval talibane, naj za ljudi, ki še želijo zapustiti Afganistan, zagotovijo varen prehod iz države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V torek so se namreč končale evakuacije z letali, ki so jih vodile ZDA. Na ta način je bilo iz Afganistana evakuiranih 123.000 Afganistancev in tujih državljanov.