Na eni izmed osnovnih šol v Trbovljah kinestetična učilnica

Trbovlje, 1. septembra - Na Podružnični šoli Alojza Hohkrauta v Trbovljah bodo lahko učenci pri pouku stali, se nadzorovano gibali po prostoru in bili deležni najsodobnejših učnih pristopov. Ena izmed učilnic je namreč prenovljena in opremljena kot kinestetični razred, ki zasleduje spoznanje, da naj bi bila vzgoja in poučevanje kompatibilna z delovanjem možganov.