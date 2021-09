Zgoščen promet je na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj, dolg en kilometer.

Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo dve uri, na Obrežju pa eno uro. Na Dragonji čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo približno eno uro, na Jelšanah, Obrežju in Sečovljah pa približno pol ure. Na Jelšanah čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države približno eno uro, na Dragonji, Obrežju in Sečovljah pa približno pol ure.

Začenja se novo šolsko leto. Še posebej naj bodo vozniki previdni v okolici vrtcev in šol. Vračajo se tudi jutranje in popoldanske prometne konice na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Pričakovani so daljši čas potovanja.

Na štajerski avtocesti odstranjujejo zaporo med priključkoma Celje/vzhod in Dramlje. Začela pa se bodo dela v trojanskih predorih. Med 1. septembrom in 1. oktobrom, predvidoma med 19. in 6. uro zjutraj, bo proti Mariboru promet potekal po enem pasu.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči pa sta zaprta uvoz Sežana/zahod proti Gabrku in uvoz Sežana/vzhod proti Italiji. Zaprto je tudi počivališče Povir proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprt je uvoz Obrežje, Mokrice proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si