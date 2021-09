Ljubljana, 1. septembra - Na Ljubljanski borzi je dopoldne indeks SBI TOP zrasel. To se je zgodilo na račun delnic Telekoma in Petrola, ki se dražijo. Cenijo pa se delnice Save Re in Triglava, ostale stojijo na izhodiščni vrednosti. Vlagatelji so doslej največ zanimanja pokazali za delnice Krke.