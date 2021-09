Izvršni odbor SAB podprl podpis dokumenta o povolilnem sodelovanju štirih opozicijskih strank

Ljubljana, 1. septembra - Izvršni odbor stranke SAB podpira sodelovanje štirih opozicijskih strank ter pripravo in podpis dokumenta o povolilnem sodelovanju, so sklenili na torkovi seji. Ob tem so ugotavljali, da so zaskrbljeni zaradi razmer v državi, zato si prizadevajo za čim prejšnji odhod na volitve. Nanje so dobro pripravljeni, so danes sporočili iz stranke.