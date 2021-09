Novogoriški podjetniki pripravili festival obrti in podjetništva

Nova Gorica, 1. septembra - Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica tudi letos organizira Festival goriške obrti in podjetništva - Zaupajmo lokalno, tokrat že četrtič. Glede na to, da je lani zaradi epidemije dogodek odpadel, je njegova prisotnost v centru mesta še toliko pomembnejša. Festival, ki bo trajal danes do 21. ure, prinaša tudi bogat predstavitveni del.