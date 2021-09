Koordinacija zdravniških organizacij pričakuje, da bo vlada razmere v zdravstvu uredila v mesecu dni

Ljubljana, 1. septembra - V koordinaciji zdravniških organizacij pričakujejo, da bo vlada razmere v zdravstvu uredila v mesecu dni. Kot so pojasnili na današnji novinarski konferenci, bodo v kratkem na vlado naslovili takšen poziv, pri čemer so opozorili, da je stanje v zdravstvu zaradi odhodov zaposlenih in slabih delovnih pogojev resno.