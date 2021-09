Neznanec grozil zaposleni v trgovini v središču Ljubljane, nato ukradel nekaj sto evrov

Ljubljana, 1. septembra - Neznani moški je v torek zvečer vstopil v prodajalno v centru Ljubljane in z nevarnim predmetom v roki zagrozil zaposleni in od nje zahteval denar, so sporočili ljubljanski policisti. Odnesel je nekaj sto evrov gotovine in zbežal. Policisti iščejo moškega, oblečenega v siva oblačila z zeleno-sivim nahrbtnikom, imel je brado in masko preko obraza.