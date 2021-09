Po novem brezplačen vrtec za drugega otroka in družine z več otroki

Ljubljana, 1. septembra - Od danes dalje bo za drugega otroka, ki se v vrtcu hkrati s starejšim sorojencem, vrtec brezplačen. Prav tako bo vrtec brezplačen tudi družine z več otroki. To prinaša novela zakona o vrtcih, ki so jo poslanci s 75 glasovi za in nobenim proti sprejeli januarja.