Newyorške borze končale v rdečem

New York, 31. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli v rdečem, saj vlagatelji čakajo na ključne podatke o tem, kako trg dela prenaša porast okužb z različico delta novega koronavirusa. Zadnji dan v avgustu se je tako končala rekordna rast indeksov S&P 500 in Nasdaq. Nafta se je pocenila, zvišala pa se je cena zlata.