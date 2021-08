Delo o začetku pouka (1. 9.)

Ljubljana, 31. avgusta - Špela Kuralt v komentarju Pustimo otrokom vrtce in šole ter mir piše o začetku pouka. Avtorica poudarja, da bo odnos staršev do ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa vplival tudi na odnos otrok. Poudarja, da si otroci, mladi, vzgojitelji, učitelji, ravnatelji in starši po letu in pol življenja s covidom-19 zaslužijo predvsem mir.