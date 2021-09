Delo o ameriškem umiku iz Afganistana (1. 9.)

Ljubljana, 31. avgusta - Barbara Kramžar v komentarju Zločini in napake piše o ameriškem umiku iz Afganistana in poudarja, da je Američanom v Afganistanu do zdaj šlo vse narobe. Opozarja, da jim niso bile zagotovljene niti pozitivne strateške posledice odločitve za nenadni umik vojske. Po mnenju avtorice Ameriški predsednik upa, da se bodo talibani v prihodnje pomirili.