Bartyjeva napredovala v New Yorku

New York, 31. avgusta - Številka ena ženskega tenisa, Avstralka Asleigh Barty, je na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku napredovala v 2. krogu, potem ko je v uvodnem dvoboju ugnala Rusinjo Vero Zvonarjovo s 6:1 in 7:6 (7). V naslednjem krogu jo čaka boljša iz dvoboja med Francozinjo Claro Burle in Danko Claro Tauson.